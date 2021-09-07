В Рязани сотрудникам, сделавшим прививку от коронавируса, дадут неделю выходных

Сотрудникам рязанской администрации за два этапа вакцинации предоставят шесть дней отдыха.

В Рязани сотрудникам, сделавшим прививку от коронавируса, дадут неделю выходных. Об этом мэр Рязани сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Елена Сорокина подписала документ о стимулировании сотрудников рязанской администрации. Тем сотрудникам, кто сделал прививку, предоставят три дополнительных выходных. За два этапа — шесть. Их можно будет присоединить к отпуску.

Глава администрации посоветовала руководителям муниципальных предприятий и учреждений также простимулировать своих работников для вакцинации против коронавируса.