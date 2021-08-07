В Рязани установили еще один факт продажи сертификата о прививке от COVID-19

Полицейские в Рязани обнаружили, что задержанная ранее злоумышленница причастна к еще одному факту продажи поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские в Рязани обнаружили, что задержанная ранее злоумышленница причастна к еще одному факту продажи поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее правоохранители пресекли факт взятки за предоставление фиктивного сертификата о вакцинации. В совершении преступления подозревают представителя одного из медицинских учреждений Рязани. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе дознания по этому уголовному делу полицейские установили, что 49-летняя сотрудница причастна к еще одному эпизоду взятки. По версии дознания она через посредника получила 10 000 рублей от жительницы Рязанского района за выдачу сертификата о вакцинации от COVID-19 и внесении информации в портал госуслуг. Получатель сертификата не делал прививку.

В отношении злоумышленницы возбуждено еще одно уголовное дело о мелком взяточничестве.

Напомним, в первый раз через посредника женщина получила взятку в 5000 рублей от горожанки за выдачу сертификата о вакцинации против коронавируса.