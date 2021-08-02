На рязанку завели уголовное дело за поддельный сертификат о вакцинации

Рязанка работала в лечебном учреждении. Через посредника она получила взятку в пять тысяч рублей от горожанки за выдачу сертификата о вакцинации против коронавируса.

В Рязани завели уголовное дело на 49-летнюю женщину, которая пыталась оформить поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Рязанка работала в лечебном учреждении. Через посредника она получила взятку в пять тысяч рублей от горожанки за выдачу сертификата о вакцинации против коронавируса и внесение данных об этом в портал госуслуг. Фактически прививка не была сделана.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»).