Рязанский «Завод ТЕХНО» отреагировал на информацию о превышении сероводорода в Песочне

По словам компании, «Завод ТЕХНО» не является и не может являться источником выбросов, поскольку при производстве каменной ваты сероводород не образуется.

В среду, 19 августа пресс-служба компании «ТЕХНОНИКОЛЬ» направила в адрес редакции РЗН. инфо комментарий по поводу превышения содержания сероводорода в Песочне. Приводим ответ полностью:

«17 августа в рязанском микрорайоне Дашково-Песочня зафиксировано превышение ПДК сероводорода. Сообщения об этом появились в СМИ и социальных сетях.

Источником выбросов не является и не может являться рязанский „Завод ТЕХНО“, поскольку при производстве каменной ваты сероводород не образуется.

Отсутствие сероводорода в выбросах рязанского „Завода ТЕХНО“ подтверждено многочисленными проверками, в том числе проводимыми Роспотребнадзором.

Напомним, что в июле 2021 года Управление Роспотребнадзора по Рязанской области провело тщательное изучение источников выбросов на „Заводе ТЕХНО“ и прекратило дело против предприятия по поводу превышения ПДК сероводорода из-за отсутствия правонарушения.

В ходе расследования Роспотребнадзор обнаружил единственный источник сероводорода — топливно-раздаточную установку для заправки погрузчиков, перевозящих готовую продукцию на склад, и тепловоза. После замеров Роспотребнадзор пришел к выводу, что уровень испарений сероводорода здесь не выше, чем на любой АЗС. Это не оказывает негативного влияния на качество воздуха и составляет менее 0,002 мг/м3.

Кроме того, по итогам всего 2020 года проведен расчет выбросов сероводорода на автозаправочном комплексе, превышения нормативов ПДВ не выявлено.

Рязанский завод каменной ваты ведет постоянную работу по сокращению воздействия на окружающую среду. С 2007 года в экологические проекты было вложено более 660 млн рублей. Более половины площади завода занимает очистное оборудование. Предпринимаются дополнительные меры по снижению рисков загрязнения воздуха: например, повторная очистка выбросов после газоочистки на фильтрах камер полимеризации, а также система воздушно-капельного барьера на фильтрах камеры волокноосаждения. Технологические воды предприятия не покидают цикл производства. Кроме того, „Завод ТЕХНО“ перерабатывает более 95% собственных отходов производства, а также принимает на утилизацию отходы минваты других предприятий».