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Мэрия разрешила ЗАО «Дружба» построить многоэтажку в Солотче
Застройщику ЗАО «Дружба» выдано разрешение на возведение дома высотой 16,4 метров (5 или более этажей) на участке площадью 25,8 тысяч кв м. Территория позволяла построить здание не более четырех этажей.

Мэрия разрешила построить многоэтажку в Солотче. Документ, подписанный главой администрации Рязани Еленой Сорокиной, официально опубликовали в пятницу, 30 июля.

Застройщику ЗАО «Дружба» выдано разрешение на возведение дома высотой 16,4 метров (5 или более этажей) на участке площадью 25,8 тысяч кв м. Территория позволяла построить здание не более четырех этажей.

Отметим, что участок располагается рядом с ЖК «Дружба», недалеко от кафе «Старый мельник».

Напомним, в 2016 году ЗАО «Дружба» планировала построить вторую очередь жилого комплекса, однако после слушаний, которые собрали более 100 человек, мэрия застройку не разрешила.

Позже застройщик подал в суд и выиграл его. В 2019 году участок выставляли на продажу за 65 миллионов.