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17:13, 8 ноября 2019 278
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В Солотче участок под строительство многоэтажек выставили на продажу за 65 миллионов

В Солотче участок под строительство многоэтажек выставили на продажу за 65 миллионов

В Солотче участок под строительство многоэтажек выставили на продажу. Соответствующее объявление опубликовали на сайте Авито.

Участок площадью 258.3 гектаров на территории леса оценили в 65 миллионов.

Согласно кадастровой карте, участок принадлежит землям населенных пунктов под многоквартирные жилые дома (5 — 7 этажей).

В беседе с корреспондентом RZN.info автор объявления рассказал, что ранее участок, принадлежащий ЗАО «Дружба» был большей площади. Компания запроектировала строительство пяти домов, но построила только два.

«Продаваемый участок размежеван и не входит в зону „Есенинской Руси“», — рассказали редакции.

Одним из условий покупки участка — достройка трех высоток в течение 70 месяцев, согласно ранее утвержденному проекту.

Напомним, ранее на участке ЗАО «Дружба» планировал построить на месте аварийного здания детского санатория и спортивных площадок вторую очередь жилого комплекса, однако после слушаний, которые собрали более 100 человек, мэрия застройку не разрешила.

Позже застройщик подал в суд и выиграл его.


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