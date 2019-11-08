В Солотче участок под строительство многоэтажек выставили на продажу за 65 миллионов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Солотче участок под строительство многоэтажек выставили на продажу. Соответствующее объявление опубликовали на
Участок площадью 258.3 гектаров на территории леса оценили в 65 миллионов.
Согласно кадастровой карте, участок принадлежит землям населенных пунктов под многоквартирные жилые дома (5 — 7 этажей).
В беседе с корреспондентом RZN.info автор объявления рассказал, что ранее участок, принадлежащий ЗАО «Дружба» был большей площади. Компания запроектировала строительство пяти домов, но построила только два.
«Продаваемый участок размежеван и не входит в зону „Есенинской Руси“», — рассказали редакции.
Одним из условий покупки участка — достройка трех высоток в течение 70 месяцев, согласно ранее утвержденному проекту.
Напомним, ранее на участке ЗАО «Дружба» планировал построить на месте аварийного здания детского санатория и спортивных площадок вторую очередь жилого комплекса, однако после
Позже застройщик подал в суд и
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ массовом ДТП под Рязанью погиб водитель «Оки»
|
cледующая новость →«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» оборудовал системой ГЛОНАСС почти 500 машин
Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.