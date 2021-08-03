Дольщики ООО «Веллком» попросили помощи у рязанского минстроя и депутата Госдумы

По словам авторов, строительство дома не ведется более десяти месяцев, также срок передачи квартир превышен почти на девять месяцев, а о текущей деятельности застройщика ООО «Веллком» нет никакой официальной информации.

Участники долевого строительства многоквартирного дома на улице 2-й Линии, № 28 попросили помощи у минстроя Рязанской области и депутата Госдумы Александра Шерина. Копии письма они прислали в редакцию.

По словам авторов, строительство дома не ведется более десяти месяцев, также срок передачи квартир превышен почти на девять месяцев, а о текущей деятельности застройщика ООО «Веллком» нет никакой официальной информации. На появление письма также повлияла и публикация в РЗН. инфо о финансовых проблемах, которые испытывает компания «Веллком».

Дольщики просят министра строительного комплекса области Вячеслава Меньшова рассказать о мерах, которые его ведомство предпринимает для достройки объекта и недопущения банкротства застройщика. В копии письма депутату Госдумы Александру Шерину, говорится, что сложившаяся ситуация «явно и демонстративно противоречит курсу, проводимому Президентом и Правительством России».

На момент публикации официального комментария от регионального правительства не поступало.

Просим считать данную публикацию официальным запросом в прокуратуру Рязанской области для проведения проверки о сложившейся ситуации с дольщиками ООО «Веллком» на стройках дома на улице Ленинского комсомола и дома на 5-м Коломенском проезде.