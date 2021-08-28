Власти рассказали, что рынок в Торговом городке закроют временно
Рынок в Торговом городке закроют на время реконструкции Рязанской ВДНХ. Об этом РЗН. инфо рассказал генеральный директор Корпорации развития Рязанской области Артем Никитин.
Рынок в Торговом городке закроют на время реконструкции Рязанской ВДНХ. Об этом РЗН. инфо рассказал генеральный директор Корпорации развития Рязанской области Артем Никитин.
В октябре на территории Торгового городка начнутся масштабные работы. Находиться продавцам там будет нельзя.
Сейчас работникам рынка предложили альтернативные места в других районах города. А через год, в сентябре 2022 года, они смогут вернуться в Торговый городок.
Как подчеркнул Артем Никитин, после реконструкции в рязанской ВДНХ создадут современные торговые точки, хорошо оборудованные и комфортные.
Напомним, работники рынка в Торговом городке сообщили о закрытии их точек.