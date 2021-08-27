В Рязани столкнулись десять машин

Пострадали два водителя. Проводится проверка.

Вечером в четверг, 26 августа, в Рязани столкнулись десять автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 19:25 на улице Связи у дома № 29 строение 4. По предварительной информации, водитель 1990 года рождения на Nissan Presage, двигаясь с улицы Соколовской в сторону Куйбышевского шоссе при повороте налево не пропустил Volkswagen Tiguan, которым управлял водитель 1955 года рождения. Машины столкнулись, от удара задняя дверь Nissan отлетела в припаркованный Chevrolet Niva. Volkswagen Tiguan врезался в ограждение и припаркованные «ГАЗ 3302», Volkswagen Polo, Infiniti G35, после удара врезался в Peugeout 301. Фрагментами забора повредило Renault Logan, Scoda Rapid, Audi A4, а также фасад автомойки самообслуживания «Аква Драйв».



Пострадали водители Nissan Presage и Volkswagen Tiguan. Проводится проверка.

Появилось видео момента столкновения машин.





