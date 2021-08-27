Появилось видео столкновения десяти машин в Рязани

Авария случилась вечером в четверг, 26 августа.

Появились кадры момента аварии на улице Связи с участием десяти машин. Видео с РЗН. инфо поделился рязанец Сергей Евсеев.

Авария случилась вечером в четверг, 26 августа. По предварительной информации, водитель 1990 года рождения на Nissan Presage, двигаясь с улицы Соколовской в сторону Куйбышевского шоссе при повороте налево не пропустил Volkswagen Tiguan, которым управлял водитель 1955 года рождения.

В результате пострадали десять автомобилей, а также водители первых двух иномарок.