По всей России могут ввести штраф за нарушение тишины водителями

штраф за нарушение могут распространить и на дневное время. Она отметила, что такие случаи часто наблюдаются в столице и других городах.

В России могут ввести штраф за ночную езду на автомобилях с громкой музыкой и без глушителей. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирину Рукавишникову.

По ее словам, штраф за нарушение могут распространить и на дневное время. Она отметила, что такие случаи часто наблюдаются в столице и других городах.

Рукавишникова добавила, что нарушение войдет в статью «Хулиганство» в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, его планируют внесли в Госдуму в ближайшее время.

Напомним, в июне в Рязанской области приняли закон о тишине.





