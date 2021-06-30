В Рязанской области приняли закон о тишине

На заседании облдумы в среду, 30 июня, депутаты рассмотрели во втором окончательном чтении и приняли закон, касающийся обеспечения тишины и покоя граждан на территории Рязанской области, а также внесли изменения в статью 11.1 закона Рязанской области «Об административных правонарушениях».

На заседании облдумы в среду, 30 июня, депутаты рассмотрели во втором окончательном чтении и приняли закон, касающийся обеспечения тишины и покоя граждан на территории Рязанской области, а также внесли изменения в статью 11.1 закона Рязанской области «Об административных правонарушениях».

Как было отмечено в ходе заседания, нормативный акт разрабатывался в течение длительного времени, а необходимость его принятия была продиктована многочисленными обращениями рязанцев. Данный вопрос поднимался на встрече губернатора с фракциями облдумы, что ускорило подготовку законопроекта в правительстве и его поступление в региональный парламент. В первом чтении законопроект был принят на заседании 29 апреля. 19 мая нормативный акт обсуждался на расширенном заседании профильного комитета, на которое были приглашены представители общественности. Как пояснила председатель комитета облдумы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова, ко второму чтению по результатам обращений граждан в законопроект были внесены корректировки.

«Это коснулось периода тишины: первоначально в законопроекте было определено, что он длится до 8 часов утра, в принятом законе — до 7 часов. Еще одна поправка — действие закона не будет распространяться на организации, предоставляющие услуги временного проживания, на гостиницы», — рассказала Татьяна Панфилова.

В законе определены два «периоды тишины» в течение суток — с 22:00 до 07:00 часов и с 13:00 до 15:00 часов во все дни недели, а также перечень объектов, на которых обеспечивается тишина. В частности, в жилых и нежилых помещениях многоквартирных и индивидуальных домов, на придомовых территориях, в учреждениях социальной сферы, территориях садоводческих и огороднических товариществ. Кроме того, прописан перечень действий, которые считаются нарушением тишины.

Так, закон предписывает отказаться в «периоды тишины» от погрузочно-разгрузочных, строительных и ремонтных работ в помещениях и в непосредственной близости от жилых домов. Нарушением будет и непринятие владельцем транспортного средства мер по отключению неоднократно (два или более раз) сработавшей звуковой сигнализации, установленной на транспортном средстве.

Нормативный акт предусматривает административную ответственность за действия или бездействие, которые повлекли за собой нарушение покоя граждан. Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.