Жильцов горевшего ночью дома на Черновицкой временно разместили в РДМ

В пункт временного размещения захотели приехать 17 человек из 81 эвакуированного.

Жильцов горевшего ночью дома на улице Черновицкой временно разместили на базе Рязанского Дворца молодежи. Об этом в четверг, 26 августа, рассказала мэр Елена Сорокина на личной странице « Вконтакте ».

По ее словам, в пункт временного размещения захотели приехать 17 человек из 81 эвакуированного.

В настоящее время, специалисты проводят поквартирный обход, чтобы понять кому и какая требуется помощь. Также выясняют, какие варианты по временному расселению устроят людей.

По словам главы горадминистрации Рязани, властям предстоит оценить масштаб повреждений и оперативно восстановить здание после пожара. Работы проведут в кратчайшие сроки.

Возгорание в доме по улице Черновицкой произошло в 00:55. Площадь пожара составила 720 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал. Позже появилось видео с места происшествия.