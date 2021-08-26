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Жильцов горевшего ночью дома на Черновицкой временно разместили в РДМ
В пункт временного размещения захотели приехать 17 человек из 81 эвакуированного.

Жильцов горевшего ночью дома на улице Черновицкой временно разместили на базе Рязанского Дворца молодежи. Об этом в четверг, 26 августа, рассказала мэр Елена Сорокина на личной странице «Вконтакте».

По ее словам, в пункт временного размещения захотели приехать 17 человек из 81 эвакуированного.

В настоящее время, специалисты проводят поквартирный обход, чтобы понять кому и какая требуется помощь. Также выясняют, какие варианты по временному расселению устроят людей.

По словам главы горадминистрации Рязани, властям предстоит оценить масштаб повреждений и оперативно восстановить здание после пожара. Работы проведут в кратчайшие сроки.

Возгорание в доме по улице Черновицкой произошло в 00:55. Площадь пожара составила 720 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал. Позже появилось видео с места происшествия.