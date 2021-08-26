В Горроще загорелась крыша дома, 81 человека эвакуировали

Сообщение о пожаре поступило в 00:55. Загорелся четырехэтажный панельный дом с четырьмя подъездами. Огонь повредил кровлю. Площадь пожара составила 720 квадратных метров.

В ночь на четверг, 26 августа, на улице Черновицкой загорелся четырехэтажный дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 00:55. Загорелся четырехэтажный панельный дом с четырьмя подъездами. Огонь повредил кровлю. Площадь пожара составила 720 квадратных метров.

Никто не пострадал. Во время пожара эвакуировали 81 человека, одного человека спасли.

На место выезжали 13 автомобилей и 43 человека личного состава противопожарной службы. Возгорание на площади 720 квадратных метров локализовали в 2:01. Открытый огонь ликвидировали в 2:28, пожар полностью ликвидировали в 3:13.

Причина и ущерб пожара устанавливаются.

Появилось видео с места пожара.





