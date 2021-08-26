В ВОЗ призвали готовиться к новой пандемии осенью

Страны также просят принять соответствующие меры реагирования.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга в Женеве призвал страны готовиться к новой пандемии осенью. Он также призвал принять соответствующие меры реагирования.

По его словам, несмотря на то, что ситуация с пандемией в мире стабилизировалась, уровень смертности и заболеваемости по-прежнему остается на очень высоком уровне.

«Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее», — сказал глава ВОЗ.

Ранее федеральный штаб опубликовал сводку по коронавирусу. По данным на четверг, 26 августа, количество заболевших в России составляет 6 824 540, умерли за все время 179 243 россиян. Также с начала пандемии COVID-19 победили 6 092 818 человек.