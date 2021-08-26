В Рязанской области коронавирусом заболели 117 человек

За все время пандемии коронавирус выявили у 38 330 человек.

В Рязанской области за сутки COVID-19 обнаружили еще у 117 местных жителей. Такие данные в четверг, 26 августа, публикует федеральный оперштаб.

За все время пандемии коронавирус выявили у 38 330 человек.

За сутки скончались шесть рязанцев, за все время жертвами «ковида» стали 919 человек. Выздоровели за сутки 92 местных жителя, за все время — 34 953.

В России за сутки выздоровели 19 661, за все время — 6 092 818. Также за сутки от «ковида» скончались 820, заболели 19 630. За все время пандемии умерли 179 243 россиян, заболели — 6 824 540.