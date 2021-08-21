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В Рязани две сестры из разных регионов нашли пропавшего брата
Две сестры, живущие далеко друг от друга, встретились в Рязани, чтобы найти пропавшего брата. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Две женщины живут более чем за 1500 километров друг от друга. В Рязань сестры приехали, чтобы найти брата, который оказался один в незнакомом городе без средств к существованию. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

На горячую линию отряда 6 августа пришла заявка о пропаже Павла Валентиновича Зарайского. Волонтеры сразу же начали поиски, которые длились 12 дней: оклеивали улицы ориентировками, опрашивали свидетелей, просматривали видео с камер, публиковали объявления в интернете.

18 августа на горячую линию поступил звонок от самого пропавшего, который увидел свою ориентировку и попросил телефон у прохожих.

«Когда сообщила Павлу Валентиновичу, что сестры в Рязани ищут его, то на другом конце провода была слышна невероятная радость. Дыхание счастья и слова благодарности, что родные не бросили в беде, что приехали в надежде найти. У одной из сестер день рождения в этот день. Вы представляете, каково получить такой подарок на свой праздник?» — рассказала координатор отряда.

Напомним, мужчину искали в Рязани, Сызрани и Санкт-Петербурге. О нем не было ничего неизвестно с 31 июля.