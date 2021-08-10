В Рязани ищут 40-летнего мужчину

Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.

В Рязани ищут 40-летнего Павла Зарайского. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязанской области».

Мужчину ищут в Рязани, Сызрани и Санкт-Петербурге. О нем ничего неизвестно с 31 июля.

Приметы: рост 175 см, телосложение нормальное, голубые глаза, светло-русые волосы. Был одет: белая футболка в черную полоску, красные шорты, черные ботинки.С собой у него был черный рюкзак.

Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.