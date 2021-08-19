В Рязани жители Московского района пожаловались на ржавую воду из-под крана

Ржавая вода с запахом шла в домах на улицах Вишневой, Новаторов, Крупской, Московском шоссе.

В Рязани жители Московского района пожаловались на ржавую воду из-под крана. Сообщения появились в соцсетях вечером в среду, 18 августа.

Ржавая вода с запахом шла в домах на улицах Вишневой, Новаторов, Крупской, Московском шоссе.

«Вода из унитаза чище бывает, как такое может быть в городе? Мы в полном шоке от происходящего, наши городские власти проявляют бездействие и цинизм!» — отметила одна из жительниц Московского шоссе.

Ранее, рязанцы массово пожаловались на неприятный запах в нескольких районах города.