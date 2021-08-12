Росприроднадзор проверит в Рязани четыре предприятия на загрязнение воздуха

Глава ведомства Светлана Радионова заявила, что проверки на предприятиях проведут после того, как прокуратура даст разрешение.

Росприроднадзор проверит в Рязани четыре предприятия на загрязнение воздуха — Рязанский кожевенный завод, и АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» и еще два объекта. Об этом пишут « Ведомости ».

Глава ведомства Светлана Радионова заявила, что проверки на предприятиях проведут после того, как прокуратура даст разрешение.

Она рассказала, что в Рязани работают передвижные точки лаборатории Росприроднадзора. Они определили на границах санитарно-защитных зон по фенолу — от 1,9 до 3,2 доли ПДК (предельно-допустимая концентрация. — «Ведомости») и сероводороду — от 1,6 до 33 долей ПДК, а также зафиксированы единичные случаи превышения по оксиду углерода -1,28 и 2,76, нафталину — 1,43 и 1,7, пропанолу — 1,27 и изопропилбензолу — 1,87 доли ПДК.

По словам Радионовой, под проверку попадают четыре объекта.

«Для этого мы сводный доклад направляем в правительство и просим дать нам поручение их проверить», — отметила глава Росприроднадзора.