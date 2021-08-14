В ДТП на улице Спортивной в Рязани пострадали восемь человек
В массовой аварии, которая произошла в субботу, 14 августа, на пересечении улиц Спортивной и Есенина, пострадали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В массовой аварии, которая произошла в субботу, 14 августа, на пересечении улиц Спортивной и Есенина, пострадали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Участниками аварии стали три автомобиля. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.
Напомним, ранее появилось видео с места ДТП.