В ДТП на улице Спортивной в Рязани пострадали восемь человек

В массовой аварии, которая произошла в субботу, 14 августа, на пересечении улиц Спортивной и Есенина, пострадали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.