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В ДТП на улице Спортивной в Рязани пострадали восемь человек
В массовой аварии, которая произошла в субботу, 14 августа, на пересечении улиц Спортивной и Есенина, пострадали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В массовой аварии, которая произошла в субботу, 14 августа, на пересечении улиц Спортивной и Есенина, пострадали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Участниками аварии стали три автомобиля. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, ранее появилось видео с места ДТП.