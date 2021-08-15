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Рязанцы обнаружили тараканов в «Магните»
В магазине «Магнит» в Дашково-Песочне рязанцы обнаружили тараканов. Фото опубликовано в соцсетях.

В магазине «Магнит» в Дашково-Песочне рязанцы обнаружили тараканов. Фото опубликовано в соцсетях.

По словам автора поста, оно сделано в магазине, который находится в ТЦ «21 век» на улице Новоселов.

«Задумайтесь, стоит ли посещать этот магазин и подвергать риску свою семью. Живность и антисанитария просто кишит», — говорится в сообщении.

Напомним, рязанцы не первый раз жалуются на антисанитарию в супермаркетах. Недавно тараканов заметили в магазине «Атак», ранее — в «Спаре».