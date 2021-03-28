В рязанском супермаркете «Спар» сняли на видео бегающих по продуктам тараканов

В рязанском супермаркете «Спар» сняли на видео бегающих по продуктам тараканов. Видео покупателей опубликовали в соцсетях.

В рязанском супермаркете «Спар» в ТРЦ «Виктория Плаза» сняли на видео бегающих по продуктам тараканов. Видео покупателей опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как таракан бежит по прилавку, где находится салат. Другое насекомое ползет прямо к еде.

Также жительница Рязани рассказала РЗН. инфо, что не так давно купила в «Спаре» хлеб, а дома обнаружила под пленкой мертвого, уже сухого таракана.