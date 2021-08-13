Певицу МакSим могут выписать из больницы в «скором времени»

Врачи пока оставляют певицу на лечении в стационаре, однако они не исключают ее скорую выписку.

Певицу МакSим могут выписать из больницы в «скором времени”. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера артистки Маргариту Соколову.

Врачи пока оставляют певицу на лечении в стационаре, однако они не исключают выписку в скором времени.

«Пока нет, — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о выписке МакSим. — Это зависит от того, когда врачи будут спокойны за нее. Естественно, дома она тоже будет под наблюдением врачей, будут патронажные доктора, медсестры».

По словам менеджера МакSим, певица уже просится домой.

«Она такая: как только почувствовала землю под ногами, ей уже хочется домой. Она долго не видела детей, очень скучает и, конечно, хочет домой», — рассказала менеджер.

В настоящее время артистка продолжает проходить этапы восстановления, такие как лечебная физкультуры, спокойный режим и хорошее питание.

При этом « Лайф ” со ссылкой на еще одного представителя МакSим Яну Богушевскую отметил, то артистку выпишут уже в эту пятницу.

Певица Марина Абросимова попала в больницу в середине июня. Полтора месяца она провела в искусственной коме. 3 августа ее вывели из медикаментозного сна, а 9 августа из реанимации перевели в обычную палату.