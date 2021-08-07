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МакSим полностью пришла в себя
Об этом сообщается на странице официальной группы артистки «ВКонтакте».

Певица МакSим (Марина Абросимова) полностью пришла в себя. Об этом сообщается на странице официальной группы артистки «ВКонтакте».

«Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке», — говорится в сообщении.

Напомним, певица МакSим была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, несколько недель она провела в искусственной коме в тяжелом состоянии.