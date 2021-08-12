В Роспотребнадзоре не подтвердили вспышку на рязанском предприятии «РГРЭС»

Там отметили, что в июле поступала информация о двух случаях заболевания, не связанных между собой.

В Роспотребнадзоре не подтвердили, что на предприятии «Распределительные электрические сети» зарегистрировали вспышку коронавируса. Об этом сообщила опергруппа регионального правительства.

Там отметили, что в июле поступала информация о двух случаях заболевания, не связанных между собой.

Ранее появилась информация, что сотрудники организации, которые вышли из отпусков, должны сдавать ПЦР-тесты. В горадминстрации отметили, что мера является необходимой.