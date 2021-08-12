В мэрии прокомментировали информацию о вспышке коронавируса в рязанских электросетях

Ранее появилась информация, что сотрудники организации, которые вышли из отпусков, должны сдавать ПЦР-тесты.

В мэрии прокомментировали информацию о вспышке коронавируса на предприятии «Распределительные электрические сети». Ранее появилась информация, что сотрудники организации, которые вышли из отпусков, должны сдавать ПЦР-тесты. В горадминстрации отметили, что мера является необходимой.

«Для поддержания работоспособности организации и недопущения распространения коронавирусной инфекции и были введены временные обязательства. Они совершенно оправданы и используются по рекомендациям Роспотребнадзора», — говорится в сообщении мэрии.

Информация о вспышке коронавируса на предприятии появилась в четверг, 12 августа.

Позже в Роспотребнадзоре опровергли вспышку на предприятии.