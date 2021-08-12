В Рязани сотрудники «Распределительных электрических сетей» массово заболели COVID-19

В связи с этим предприятие обязало работников сдавать ПЦР-тесты.

В Рязани сотрудники «Распределительных электрических сетей” массово заболели COVID-19. Соответствующий приказ опубликован в четверг, 12 августа, в группе « Новости Рязани ”.

В приказе директора РГРЭС Геннадия Болдырева от 12 августа говорится, что в рязанском муниципальном предприятии «Рязанские городские распределительные электрические сети” произошла вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. Чтобы не допустить дальнейшего его распространения, необходимо принять ряд мер.

Согласно документу, с 16 августа все работники, выходящие из отпусков, которые не прошли вакцинацию и не переболели «ковидом” за последние полгода и не имеющие подтвержденных анализов на антитела, должны сдавать ПЦР-тесты. Без них к работе сотрудники допущены не будут.

Позже в Роспотребнадзоре опровергли вспышку на предприятии.