\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
28°
Птн, 13
23°
Сбт, 14
24°
ЦБ USD 73.57 -0.4 13/08
ЦБ EUR 86.35 -0.28 13/08
Нал. USD 73.10 / 74.40 16:53
Нал. EUR 86.10 / 86.90 18:48
Новости
Публикации
Куда полетят рязанцы после реконструкции местных аэропортов?
В начале августа рязанские власти опубликовали программ...
8 часов назад
7 850
Крупная продюсерская компания Insight People встретилась с рязанскими...
Продюсерский центр поможет 30 креативным и талантливым...
10 августа 13:09
3 187
Рязанский омбудсмен по правам человека о юридическом поезде, общении с...
Героиня нашей публикации, несмотря на то, что занимает...
9 августа 14:55
3 208
Председатель облдумы Аркадий Фомин об антителах, детских выплатах и со...
В беседе с главными редакторами РЗН. Инфо Натальей Смол...
4 августа 13:18
7 187
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанка пыталась спасти мальчика, утонувшего в карьере в Борках
Трагедия произошла 9 августа. Пьяный мужчина учил ребенка плавать. В какой-то момент мальчик ушел под воду и не смог выплыть.

Рязанка рассказала, что пыталась спасти мальчика, утонувшего в 3-м Борковском карьере. Об этом пишет «ProGorod».Трагедия произошла 9 августа. Пьяный мужчина учил ребенка плавать. В какой-то момент мальчик ушел под воду и не смог выплыть.

Рязанка Светлана Трубушкина рассказала, что пыталась оказать ребенку первую помощь.

Женщина была на пляже с 17:40. В какой-то момент она услышала, что на берегу кричит мужчина и пытается звать кого-то по имени.

«Рядом на тропинке показались еще один мужчина и женщина. Тот, который кричал, подбежал к ним, начал говорить, что человек утонул. Я сразу заторопилась к воде», — рассказала она.

Отдыхавшие рассказали женщине, что мальчик был под водой около 15 минут. Она стала делать ему искусственное дыхание, пыталась откачать воду из легких. Рязанка пояснила, что занималась дайвингом и знала, как это делать.

«Но пульса уже не было. Какой-то мужчина вызвал скорую. Я набрала 112, когда поняла, что сердечко малыша остановилось», — сообщила женщина. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.