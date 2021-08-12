Рязанка пыталась спасти мальчика, утонувшего в карьере в Борках

Трагедия произошла 9 августа. Пьяный мужчина учил ребенка плавать. В какой-то момент мальчик ушел под воду и не смог выплыть.

Рязанка рассказала, что пыталась спасти мальчика, утонувшего в 3-м Борковском карьере. Об этом пишет «ProGorod».Трагедия произошла 9 августа. Пьяный мужчина учил ребенка плавать. В какой-то момент мальчик ушел под воду и не смог выплыть.

Рязанка Светлана Трубушкина рассказала, что пыталась оказать ребенку первую помощь.

Женщина была на пляже с 17:40. В какой-то момент она услышала, что на берегу кричит мужчина и пытается звать кого-то по имени.

«Рядом на тропинке показались еще один мужчина и женщина. Тот, который кричал, подбежал к ним, начал говорить, что человек утонул. Я сразу заторопилась к воде», — рассказала она.

Отдыхавшие рассказали женщине, что мальчик был под водой около 15 минут. Она стала делать ему искусственное дыхание, пыталась откачать воду из легких. Рязанка пояснила, что занималась дайвингом и знала, как это делать.

«Но пульса уже не было. Какой-то мужчина вызвал скорую. Я набрала 112, когда поняла, что сердечко малыша остановилось», — сообщила женщина. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.