Отец ребенка, погибшего на рязанском карьере, был пьян

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Устанавливаются подробности произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка на рязанском карьере. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Трагедия произошла вечером 9 августа на необорудованном пляже в Рязани. Мужчина был пьян и купался со своими детьми. Он проследовал в водоем, где стал учить сына плавать.

«В один из моментов, потеряв координацию, обнаружил, что сына рядом нет. В результате ребенок не смог выплыть и утонул», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Устанавливаются подробности произошедшего.

Расследование продолжается.

По факту гибели ребенка также начала проверку прокуратура.