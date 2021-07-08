Подозреваемые в убийстве двух мужчин подростки состояли на учете в ПДН

Несовершеннолетних рязанцев подозревают в убийстве двоих мужчин.

Подозреваемые в убийстве двух мужчин подростки состояли на учете в ПДН. Об этом в четверг, 8 июля, сообщает « КП-Рязань » со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, оба подозреваемых не учились и не работали, но состояли н учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Один из них ранее уже был судим за кражу.

Напомним, тела двоих мужчин обнаружили во вторник, 6 июля, в пруду на окраине Рязани. В их смерти подозревают подростков 16 и 17 лет.