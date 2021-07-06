В Рязани прохожие обнаружили в пруду трупы мужчин

Тела подняли из водоема. Определить возраст погибших пока не смогли. Проводится проверка.

Во вторник, 6 июля, в Рязани на улице Голенчинской прохожие обнаружили трупы двоих мужчин в пруду. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Обращение от граждан поступило в 13:00. На место выехали спасатели, следователи и полиция. Тела подняли из водоема.

Определить возраст погибших пока не смогли. Проводится проверка.

Позже появилось фото трупов в рязанском пруду.