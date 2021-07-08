Несовершеннолетних рязанцев подозревают в убийстве двух человек

5 июля 2021 года подростки избили, а затем столкнули в воду двух мужчин без определенного места жительства.

Несовершеннолетних рязанцев подозревают в убийстве двух человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Оперативники установили, что к преступлению причастны два рязанца 16 и 17 лет. 5 июля 2021 года подростки избили, а затем столкнули в воду двух мужчин без определенного места жительства.

Тела двух мужчин с признаками насильственной смерти обнаружили в Голенчинском пруду во вторник, 6 июля. По факту обнаружения тел было возбуждено уголовное дело об убийстве (пункт «а», часть 2 статьи 105 УК РФ).

Подростков задержали, они признались в преступлении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.