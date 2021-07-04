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В Крыму сошел сель и затопило дороги
В Крыму в воскресенье, 4 июня, в результате сильных дождей в Бахчисарайском районе сошел селевой поток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Дожди идут почти во всех районах полуострова.

В Крыму в воскресенье, 4 июня, в результате сильных дождей в Бахчисарайском районе сошел селевой поток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

В результате в селе Соколином подтопило частный дом. На место направили оперативную группу местного пожарно-спасательного гарнизона и аэромобильную группировку в составе 16 человек и трех единиц техники. Также затопило частные дома в селе Куйбышево Бахчисарайского района.

Реки Бельбек, Коккозка и Бага вышли из берегов. Есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении. Об этом заявила глава администрации района Людмила Пучкова. На место выехали вице-премьер Крыма Евгений Кабанов и министр ЧС республики Сергей Садаклиев.

В Красногвардейском районе затопило два подвальных помещения жилых многоквартирных домов.

Дожди идут почти во всех районах полуострова. Из-за сильного ливня трасса «Таврида» оказалась залита водой.

В Ялте дождь идет с ночи, есть подтопления. Ситуация под контролем, все службы города, а также сотрудники МЧС работают на местах, сообщила глава администрации Янина Павленко.

Напомним, в конце июня сильный ливень прошел в Крыму, это привело к подтоплению Керчи. За несколько часов выпало две месячные нормы осадков.