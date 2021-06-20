Жители Керчи во время наводнения спасли ежика

В Керчи во время наводнения неравнодушные жители спасли ежа. Видео спасательной операции опубликовано в группе Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника.

В Керчи во время наводнения неравнодушные жители спасли ежа. Видео спасательной операции опубликовано в группе Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника в воскресенье, 20 июня.

«Анатолий Щербак, специалист по информационным технологиям Восточно-Крымского ИКМЗ, добираясь на работу, стал свидетелем неравнодушия керчан и спасения маленькой жизни от страшной силы стихии», — говорится в сообщении пресс-службы музея.

На кадрах видно, как ежик сидит на одном из парапетов на затопленной улице. Один из мужчин забирает животное и передает другим людям с помощью сумки на веревке.

Сильный ливень прошел в Крыму в четверг, 17 июня, это привело к подтоплению Керчи. За несколько часов выпало две месячные нормы осадков.