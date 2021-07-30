В Рязани представили программу празднования Дня города

С 3 по 8 августа для горожан и гостей пройдут квест-фестиваль и фестиваль туристических маршрутов. Планируется провести исторические квесты «Код города» и «Грибы с глазами», а также фестиваль туристических маршрутов.

В мэрии рассказали подробности празднования Дня города. Празднование продлится неделю, а торжественные мероприятия начнутся 2 августа с возложения цветов и чествования ВДВ. Об этом стало известно в пятницу, 30 июля, на пресс-конференции.

С 3 по 8 августа для горожан и гостей пройдут квест-фестиваль и фестиваль туристических маршрутов. Планируется провести исторические квесты «Код города» и «Грибы с глазами», а также фестиваль туристических маршрутов. В спортивном комплексе «Под мостом» 6 августа желающие смогут поучаствовать в любительском турнире по настольному теннису.

Основные праздничные мероприятия запланированы на 7 августа. День начнется с общегородской зарядки, которая пройдет в восьми точках города. А после начнутся различные спортивные соревнования. Также с 7 по 8 августа в ЦПКиО гостей ждет фестиваль «Автофест», мастер-классы, конкурсы и фестиваль «Дни джаза».

В рамках праздника в городе пройдет первый музыкальный кубок по КВН «Поющий Косопуз», в котором примут участие команды из разных городов России.

Еще одна традиция — акция «Подарок городу». В этом году в Лесопарке представят арт-объект «Движение вверх». А на улице на Зубковой у дома № 26 пройдет открытие детских площадок. Также рязанцы и гости смогут посетить бесплатно экскурсии по улицам города и музеям. Это можно будет сделать по предварительной записи по телефону: 28-04-98.