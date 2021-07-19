В Рязани пройдет первый музыкальный Кубок губернатора по КВН

7 августа в Рязани в Зеленом театре ЦПКиО пройдет первый музыкальный кубок губернатора по КВН. Мероприятие посвятят 60-летию со дня рождения клуба, сообщил
В фестивале смогут поучаствовать лучшие команды рязанских вузов и вузов, школьные команды Рязанской области и команды — участницы сезона официальной рязанской лиги международного союза КВН 2021 года.
На фестивале определят трех лауреатов и обладателя гранта на поездку в Сочи, где пройдет международный Фестиваль КиВиН-2022. Также на мероприятии вручат кубок рязанских вузов и музыкальный кубок губернатора Рязанской области по КВН.
Начало мероприятия в 19:00. Подробности можно узнать в