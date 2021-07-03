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Рязанцы собирают деньги для медсестры, пострадавшей при пожаре в ОКБ
Медсестра, получившая ожоги во время пожара в рязанской ОКБ имени Семашко в ночь на 9 июня, находится в стабильно тяжелом состоянии. Информация о сборе средств для пострадавшей размещена в Instagram-аккаунте «Совет молодых врачей».

Медсестра, получившая ожоги во время пожара в рязанской ОКБ имени Семашко в ночь на 9 июня, находится в стабильно тяжелом состоянии. Информация о сборе средств для пострадавшей размещена в Instagram-аккаунте «Совет молодых врачей».

Медсестра отделения реанимации Елена Федорова получила ожоги IV степени (более 75% поверхности тела) и была доставлена из ОКБ в ожоговый центр ФГБУ «НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского». Медики продолжают бороться за ее жизнь.

«В настоящий момент состояние оценивается как стабильно тяжелое, некоторое время Лена находилась на ИВЛ, перенесла несколько операций. В дальнейшем потребуется длительная и дорогостоящая реабилитация. Для тех, кто хочет помочь, размещаем реквизиты банковской карты мамы Лены», — сообщается в посте.

Реквизиты указаны здесь.

Напомним, в ночь с 8 на 9 июня в 3:36 в реанимации отделения для больных с коронавирусом ОКБ имени Семашко произошел пожар. Было эвакуировано 37 человек. Пострадало 11 человек, 9 спасено. Три человека погибли: два на пожаре, один умер в скорой помощи. Позже скончалась еще одна эвакуированная при пожаре в ОКБ имени Семашко.