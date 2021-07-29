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Рязанцев попросили помочь в поисках 26-летней девушки
Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» объявили сбор добровольцев в четверг, 29 июля, в 19:00 на улице Гоголя на парковке БСМП.

Рязанцев попросили помочь в поисках 26-летней девушки. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

В четверг, 29 июля, в 19:00 на улице Гоголя на парковке БСМП состоится сбор добровольцев для оклейки, осмотра природной среды, забросов. Рязанцам посоветовали учитывать специфику задач при выборе одежды и экипировки.

Координаты для сбора 54.603082, 39.703522.

Напомним, 26-летняя Елена Логунова (Кошелева) 25 июля вышла из дома и не вернулась.