В рязанском минздраве прокомментировали сообщения о сыпи после купания в Борковском карьере
В ведомстве отметили, что массового обращения по поводу высыпаний на коже после купания в водоемах не было.
В рязанском минздраве прокомментировали сообщения о сыпи, возникшей на теле после купания в карьере в Борках.
В ведомстве отметили, что массового обращения по поводу высыпаний на коже после купания в водоемах не было.
«Дерматологическая структура заболеваемости соответствует климатическому периоду», — говорится в сообщении.