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В рязанском минздраве прокомментировали сообщения о сыпи после купания в Борковском карьере
В ведомстве отметили, что массового обращения по поводу высыпаний на коже после купания в водоемах не было.

В рязанском минздраве прокомментировали сообщения о сыпи, возникшей на теле после купания в карьере в Борках.

В ведомстве отметили, что массового обращения по поводу высыпаний на коже после купания в водоемах не было.

«Дерматологическая структура заболеваемости соответствует климатическому периоду», — говорится в сообщении.