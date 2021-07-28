В рязанском минздраве прокомментировали сообщения о сыпи после купания в Борковском карьере

В ведомстве отметили, что массового обращения по поводу высыпаний на коже после купания в водоемах не было.

В рязанском минздраве прокомментировали сообщения о сыпи, возникшей на теле после купания в карьере в Борках.

В ведомстве отметили, что массового обращения по поводу высыпаний на коже после купания в водоемах не было.

«Дерматологическая структура заболеваемости соответствует климатическому периоду», — говорится в сообщении.