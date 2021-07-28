Рязанцы пожаловались на сыпь после купания в Борковком карьере

«Врач сказала что на протяжении трех недель обращаются с одной и той же проблемой, побывав на карьерах Рязани. Проверку воды никто не проводит. Никому нет никакого дела», — говорится в посте.

Рязанцы пожаловались на сыпь на коже, которая появилась после купания в Борковском карьере. Информация об этом появилась в соцсети в среду, 28 июля.

Автор сообщения утверждает, что с проблемой обратился в кожно-венерологический диспансер."Врач сказала что на протяжении трех недель обращаются с одной и той же проблемой, побывав на карьерах Рязани. Проверку воды никто не проводит. Никому нет никакого дела", — говорится в посте.

Напомним, семья рязанца заболела после купания в Старице.