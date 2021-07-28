В Рязани вновь предложили утвердить Пустовалова на должность первого вице-мэра

Окончательное решение о назначении Алексея Пустовалова на должность первого замглавы администрации города примут на заседании гордумы.

В среду, 28 июля, на заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике на должность первого замглавы администрации города повторно выдвинули кандидатуру Алексея Пустовалова.На заседании мэр города Елена Сорокина вновь представила кандидата, который, по ее словам, способен исполнять главные обязанности во время ее отсутствия.«Кандидатуру Алексея Пустовалова я выносила на согласование некоторое время назад. Было необходимо время, чтобы убедиться в его компетентности и умении исполнять возложенные обязанности. В результате тесного взаимодействия с ним вы могли убедиться в этом. В пользу него работают качество, умение коммуницировать с людьми, дисциплина, исполнительность и инициатива. Надеюсь на вашу поддержку», — отметила Сорокина.Окончательное решение о назначении Алексея Пустовалова на должность первого замглавы администрации города примут на заседании гордумы.Напомним, что на заседании гордумы, которое проходило 25 марта, депутаты выступили против новой должности Пустовалова.