Депутаты не согласовали Алексея Пустовалова на должность первого заместителя мэра

Депутаты не согласовали Алексея Пустовалова на должность первого заместителя мэра. Об этом стало известно на заседании городской думы в четверг, 25 марта. За Пустовалова проголосовали 20 депутатов, против — 2, воздержались — 18.

Депутаты не согласовали Алексея Пустовалова на должность первого заместителя мэра. Об этом стало известно на заседании городской думы в четверг, 25 марта.

Среди тех, кто выступил против кандидатуры Пустовалова, был депутат Петр Пыленок. Он объяснил позицию своей фракции тем, что кандидат недостаточно владеет объективной информацией о положении дел в городе. Алексей Захаров сказал, что депутаты пока не видели в работе Алексея Пустовалова и поэтому делать выбор сложно. «Нам предлагают с закрытыми глазами подходить к этому выбору», — прокомментировал Захаров.

В итоге за Пустовалова проголосовали 20 депутатов, против — 2, воздержались — 18. Поскольку положительное решение принимается большинством голосов, Алексея Пустовалова не утвердили на должность первого замглавы администрации города.

Напомним, 18 марта на заседании комитета по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике рязгордумы депутаты обсудили назначение на должность первого заместителя главы администрации города Алексея Пустовалова. Кандидата представила мэр Елена Сорокина.