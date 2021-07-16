Семья рязанца заболела после купания в Старице

Пострадал в том числе и двухгодовалый ребенок — два дня держалась температура 39.

Семья рязанца заболела после того, как искупалась в реке Старица возле Лысой горы. Об этом в пятницу, 16 июля, Николай Мосяков рассказал РЗН.инфо.

По его словам, во вторник, 13 июля, он вместе с женой и двумя детьми поехал купаться в реке Старица возле Лысой горы. К вечеру самочувствие у всех членов семьи ухудшилось.

«У моей двухгодовалой дочери подскочила до 39 температура. У старшей началось головокружение и тошнота. Мы с женой ощутили слабость и онемение полости рта. Создалось ощущение, что мы подцепили какой-то вирус в реке», — пояснил Николай.

Рязанец отметил, что странные симптомы не прошли и на следующий день. У младшей дочери не получалось сбить температуру и пришлось вызвать скорую.

«Дочке сделали укол, но к утру у нее снова поднялась температура, пришлось ехать в больницу и ребенка положили на лечение. Врачи нам сказали, что-либо мы подхватили инфекцию, возможно в речке, либо перегрелись на солнце. Но мы не могли получить солнечный удар, потому что приехали купаться в 8 вечера», -продолжил мужчина.

Николай отметил, что его брат вместе со своей семьей тоже отдыхали на речке Старица и после купания у них появились точно такие же симптомы — тошнота, температура и слабость.

Фото «Википедия»