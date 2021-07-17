У певицы МакSим выявили полости в правом легком и проблемы с сердцем

По словам издания, рентген легких артистки показал, что в правом легком увеличиваются кисты и полости. Из-за таких осложнений орган отказывает — организму не помогает даже ИВЛ.

У певицы МакSим выявили полости в правом легком и проблемы с сердцем. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

По словам издания, рентген легких артистки показал, что в правом легком увеличиваются кисты и полости. Из-за таких осложнений орган отказывает — организму не помогает даже ИВЛ.

Сообщается, что проблемы с работой легких отразились и на сердце. Так, у Марины Максимовой левожелудочковая недостаточность — левые отдела сердца увеличены.

Напомним, певица МакSим попала в больницу в середине июня. Позже артистку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. На очередном КТ у Марины Максимовой обнаружили признаки воспаления мозга и почек.