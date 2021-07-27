В Рязани не нашли подрядчика для строительства нового кладбища

На заседании комитета по бюджету и налогам гордумы пояснили, что отсутствие заявок на торгах произошло из-за недофинансирования.

Торги по выбору подрядной организации на строительство первого этапа кладбища «Преображенское» признали несостоявшимися. Об этом стало известно во вторник, 27 июля, на заседании комитета по бюджету и налогам гордумы.

На заседании пояснили, что отсутствие заявок на торгах произошло из-за недофинансирования. В данный момент идет пересмотр документации. После уменьшения объема работ торги проведут повторно.

Известно, что проект получил положительное заключение экспертизы.

Напомним, новое кладбище будет располагаться в районе Южного промузла.