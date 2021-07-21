Рыбновские местные жители подтвердили факт незаконного ввоза мусора из Москвы

Журналисты телеканала вместе с жителями села Зеленино в Рыбновском районе сняли сюжет, в котором зафиксирован факт незаконного ввоза отходов из Москвы. Однако позже видео было удалено с видеохостинга YouTube.

В рыбновском селе Зеленино журналисты телеканала «Город», вместе с активистами засняли факт незаконного ввоза мусора из Москвы. Ролик опубликовали во вторник, 20 июля, в группе « Новости Рязани Вконтакте ».

По словам автора поста, журналисты телеканала вместе с жителями села Зеленино в Рыбновском районе сняли сюжет, в котором зафиксирован факт незаконного ввоза отходов из Москвы. Однако позже видео было удалено с видеохостинга YouTube.

«Журналисты телеканала вместе с жителями села Зеленино в Рыбновском районе поймали с поличным нечистоплотных владельцев полигона, которые каждый раз нагло врут, утверждая, что они не свозят московский мусор на Рыбновский полигон. Факт незаконного завоза отходов из Москвы зафиксировали на камеру, так же это сделали и сотрудники ГИБДД. В день же жители насчитывают до 50 таких фур!», — говорится в посте.

В сюжете местные жители остановили мусоровоз с «владимирскими» номерами. Водитель транспортного средства не смог объяснить, кто ему дал поручение ввозить мусор на территорию Рязанской области, и не предоставил соответствующие документы. На место приехали сотрудники Госавтоинспекции, а позже и сам владелец полигона.