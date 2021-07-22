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В Олимипиаде в Токио поучаствуют три рязанских спортсмена
В Олимпиаде поучаствуют члены сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ Евгений Луканцов, Олег Гусев и Анастасия Долгова.

В XXXII Олимпийских играх в Токио поучаствуют трое рязанских спортсменов. Об этом в Instagram сообщил губернатор Николай Любимов.

В Олимпиаде поучаствуют члены сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ Евгений Луканцов, Олег Гусев и Анастасия Долгова.

«Они будут защищать честь страны и региона на самом высоком уровне. Давайте пожелаем ребятам удачи и возвращения домой с победой», — написал губернатор.

Ранее рязанцев пригласили поучаствовать во флешмобе в поддержку сборной России на XXXII Олимпийских играх в Токио.