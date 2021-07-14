Рязанцев пригласили участвовать во флешмобе в поддержку сборной России на XXXII Олимпийских играх в Токио

Условия участия: разместить в соцсетях видео-речевки или фото в поддержку рязанских спортсменов — участников Олимпиады в Токио, добавить хэштег: #РязаньВместесВами, чтобы спортсмены смогли увидеть обращения. Также в комментариях можнопредложить свой вариант речевки.

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области совместно с региональным центром спортивной подготовки запустили в социальных сетях «Вконтакте» и Instagram флешмоб. Он пройдет с 13 июля по 8 августа 2021 года.

Флешмоб направлен на поддержку представителей Рязанской области, членов сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ на XXXII Олимпийских играх в Токио — Евгения Луканцова, Олега Гусева и Анастасии Долговой.

Условия участия: разместить в соцсетях видео-речевки или фото в поддержку рязанских спортсменов — участников Олимпиады в Токио, добавить хэштег: #РязаньВместесВами, чтобы спортсмены смогли увидеть обращения. Также в комментариях можнопредложить свой вариант речевки.

Флешмоб продлится до окончания олимпиады.

Подробную информацию можно узнать в официальных группах Минспорта Рязанской области и центра спортивной подготовки в социальных сетях.