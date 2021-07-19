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В Рязанскую область продолжают привозить мусор из других регионов
Мусоровозы из Владимирской, Курской и других областей заметили в районе деревни Зеленино Рыбновского района. Местные жители решили выйти в «рейд», чтобы проверить машины, приезжающие в Рязанскую область.

В Рязанскую область продолжают привозить мусор из других регионов. Об этом сообщил телеканал «Город».

Мусоровозы из Владимирской, Курской и других областей заметили в районе деревни Зеленино Рыбновского района. Местные жители решили выйти в «рейд», чтобы проверить машины, приезжающие в Рязанскую область. На место также приехали сотрудники ДПС, которые выяснили, что у водителей нет накладных на груз. Это значит, что груз может быть опасным, гарантии об отсутствии радиоактивных отходов нет.

Директор мусорного полигона утверждает, что на полигон свозят только мусор из Рязанской области.

Ранее прокуратура проверила уровень радиации на полигоне.